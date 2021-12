Antiga Escola Primária de Novais: Arranca projeto de economia circular

A antiga Escola Primária de Novais foi reabilitada para acolher o projeto “Cápsula Circular” da União de Freguesias de Ruivães e Novais, vencedor do Fundo Ambiental “Economia Circular em Freguesias (JUNTAR +)”.

Recorde-se que esta União de Freguesias foi uma das vencedoras com um projeto de economia circular; no seu caso centrado no aproveitamento têxtil, com potencial de reutilização.

Deste modo, a antiga Escola Primária de Novais será importante para a realização de Oficinas de Conservação, Recuperação e Transformação de Roupas e Tecidos Usados e Ateliers de Reaproveitamento de Roupas e Têxteis, para a criação do Banco de Roupa e realização do Mercado de Trocas.

Esta semana teve lugar um Webinar com alguns dos parceiros estratégicos neste projeto, «onde salientamos que aliado à economia circular de recuperação de roupas e Têxteis tem também a componente solidária de apoio à nossa loja Social», refere o presidente da Junta, Duarte Veiga.

O projeto contemplou, ainda, a aquisição de uma viatura elétrica para servir de uma forma mais sustentável e ecológica a comunidade.

Recorde-se que o Fundo Ambiental «Economia Circular em Freguesias (JUNTAr+)» é uma iniciativa governamental que, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, apoia projetos de economia circular nas Juntas de Freguesia. Ruivães e Novais estão entre as 19 elegíveis para financiamento, de um total de 48 candidaturas admitidas para avaliação, estando definida uma comparticipação estatal fixa no valor de 31.250,00€, por projeto, o que corresponde a um cofinanciamento de 85% pelo Fundo Ambiental.