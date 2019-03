Antas: Partiram vidro do carro para roubar documentos

Uma viatura, estacionada nas proximidades do Centro Escolar de Antas, em Vila Nova de Famalicão, foi assaltada ao início da tarde desta terça-feira.

Ao que nos foi possível apurar, os assaltantes levaram uma série de documentos que se encontravam no interior de uma pasta. A vítima do furto apelou, através do facebook da Cidade Hoje, para que se algum cidadão encontrar documentos ou tiver alguma informação relacionada com este caso, entre em contacto de imediato com as autoridades.