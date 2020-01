Antas: Novo assalto a posto de combustível, dupla violenta leva dinheiro, tabaco e raspadinhas

Um dupla de homens, que atuou de cara tapada e de armas em punho, assaltou, cerca das 08h00 deste sábado, um posto de combustível localizado na Rua José Freitas Dias, na freguesia de Antas, em Vila Nova de Famalicão.

O grupo assim que chegou ao local, foi direto à loja de conveniência do posto e, intimidando o funcionário com a arma, conseguiram levar todo o dinheiro que se encontrava em caixa, tabaco e algumas raspadinhas.

O caso foi reportado às autoridades e está a ser investigado pela Policia Judiciária.

Há suspeitas de que o assalto possa ter sido levado a cabo pelo mesmo grupo que praticou um crime muito semelhante, na noite de sexta-feira, na freguesia de Requião.

No mesmo posto da freguesia de Antas, a 28 de Outubro do ano passado, ocorreu um assalto com características idênticas, registado pelas câmaras de vigilância.