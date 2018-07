Antas inaugura rotunda e ganha maior segurança

O arranjo urbanístico da zona envolvente à nova igreja de Santiago de Antas ficou concluído com a inauguração da rotunda Nossa Senhora da Conceição, que decorreu no passado sábado. A cerimónia ficou ainda marcada pela atribuição de toponímia à rua Dr. Nuno Carvalho.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, enalteceu a importância desta obra para o desenvolvimento da freguesia, destacando que se tratam de “investimentos que valem a pena”.

Por sua vez, o presidente da União das Freguesias de Antas e Abade Vermoim, Manuel Alves, salientou a utilidade da nova rotunda na segurança da via. “Esta nova rotunda veio melhorar o fluxo de transito nesta zona, beneficiando a segurança de todos”. O autarca local mostrou-se ainda muito satisfeito com os arranjos urbanísticos desta zona da freguesia, afirmando que “com a nova igreja e com os melhoramentos efetuados, a freguesia de Antas e a sua população ganharam mais qualidade de vida”.

Entretanto, foi atribuída a toponímia à rua Dr. Nuno Carvalho, homenageando “um homem bom da terra e um ilustre famalicense, que exerceu a magistratura, foi um homem de Coimbra, mas nunca esqueceu as suas origens”, como referiu Manuel Alves. A cerimónia contou com a presença da filha do homenageado, Dra. Sofia Carvalho.