Antas: Homem é socorrido depois de tocar à campainha a pedir ajuda

Um homem, foi socorrido na tarde deste sábado pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão e a VMER da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave depois de se ter sentido mal, na via pública, em Antas.

Segundo relatou à Cidade Hoje uma testemunha, a vítima estava a deslocar-se a pé quando, cerca das 12h30, enquanto passava na Rua António Nobre, terá começado a tocar à campainha de uma das moradias. De imediato, a pessoa que abriu a porta percebeu que o homem não se encontrava bem, estando deitado no chão com uma embalagem de uma substância líquida que se suspeita que tenha ingerido.

O indivíduo, que não reside em Vila Nova de Famalicão, foi socorrido momentos depois e deverá ser transportado para uma unidade hospitalar das proximidades.