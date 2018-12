Ano novo começa com Ciclo de Concertos na Casa das Artes

A Banda de Famalicão, a Banda de Música de Riba de Ave e a Banda Marcial de Arnoso abrem o novo ano com concertos na Casa das Artes, nos dias 5 e 6 de janeiro. A Banda de Famalicão, dirigida pelo maestro Armando Teixeira, é a primeira a subir ao palco, no sábado, dia 5, pelas 16h30. Para o mesmo dia, mas às 21h30, atua a Banda de Música de Riba de Ave, dirigida pelo maestro Hugo Ribeiro. A Banda Marcial de Arnoso, conduzida pelo maestro José Moura, encerra este ciclo de concertos no domingo, dia 6, pelas 16h30. Todos os concertos têm lugar no grande auditório da Casa das Artes e têm entrada gratuita, mas sujeita à lotação da sala e mediante levantamento de bilhete a partir desta quinta-feira, dia 27 de dezembro, na bilheteira da Casa das Artes.