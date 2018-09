Ano escolar no Vale do Este em Famalicão começa com “Porquê?”

O regresso às aulas no Vale do Este, em Vila Nova de Famalicão, é também sinónimo de teatro. A primeira edição do “Porquê?” significa uma semana inteira dedicada ao teatro para a infância e juventude em outubro que inclui espetáculos particularmente dirigidos para o público escolar. A iniciativa é da Fértil Cultural, associação sediada na Casa da Pedreira, na freguesia de Gondifelos, base de desenvolvimento de uma programação descentralizada assente na arte, na educação e na cultura, como alavanca de desenvolvimento dos cidadãos, particularmente das novas gerações.

O projeto da Fértil e em particular a apresentação da semana “Porquê?” dão o mote para uma conferência de imprensa incluída no Roteiro da Inovação de Vila Nova de Famalicão, na próxima segunda-feira, 17 de setembro, pelas 15h00, na Casa da Pedreira, na Rua do Barroco, n.º 195, em Gondifelos.

A programação conta com espetáculos de várias companhias de referência de Portugal no que consta à criação para a infância e juventude. O espaço de ação desta semana concentra-se no Vale do Este de V. N. de Famalicão por opção da direção artística da Fértil, de forma a criar um ponto de equilíbrio da oferta cultural com o centro do concelho. A programação é dirigida ao público escolar, que decorre entre o dia 1 e 4 de outubro, conta com o apoio de dois agrupamentos de escolas, juntas de freguesia locais e outras associações.