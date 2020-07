“Anima-te” no Parque da Devesa

Prossegue, este fim de semana, no Parque da Devesa, o “Anima-te”, programa municipal para animar o verão dos famalicenses.

Esta sexta-feira, no âmbito do Devesa Sunset, sobe ao palco Noiserv; no sábado há Sons do Minho e no domingo atua Nuno Campos Quarteto, concerto inserido no Ciclo Porta-Jazz, promovido pela Associação O Eixo do Jazz. Os concertos são às 19 horas.

A entrada nos espetáculos só é permitida mediante a apresentação de bilhete, que são gratuitos e podem ser levantados no local (Parque da Devesa), no período das 3 horas que antecede o espetáculo; uma pessoa pode levantar até 6 ingressos.