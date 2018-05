Ângelo Meneses renova com o FC Famalicão até 2020

A época terminou no passado domingo e o FC Famalicão já trabalha na formação do plantel para 2018/2019. A primeira novidade é a continuidade de Ângelo Meneses até 2020. O clube anunciou o prolongamento do vínculo contratual, que terminava esta temporada, com o defesa central.

De saída estão Denner, Diogo Cunha, Fred, Jaime Poulson, Jefferson e Nuno Diogo que terminam contrato e já foram informados de que o FC Famalicão não conta com eles para a nova temporada.