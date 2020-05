O Riba de Ave Hóquei Clube vai a votos este sábado, entre as 14 e as 17 horas, com uma única lista a sufrágio, liderada por Ângelo Lopes.

O candidato será o sucessor de Narciso Silva, atual presidente da direção do emblema ribadavense.

O acto eleitoral decorrerá no Parque das Tílias, em Riba de Ave. O presidente da Mesa da Assembleia Geral, Rui Santos, apela à participação de todos para «dar força e expressão a este ato tão importante na vida do nosso clube».