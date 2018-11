Anexo de habitação destruído em Vale S.Martinho

Um anexo de uma habitação acabou por ficar totalmente destruído, na sequência de um incêndio que nele deflagrou, na tarde desta terça-feira, na Avenida 13 de Maio, freguesia de Vale S.Martinho.

De acordo com os Bombeiros Voluntários Famalicenses, que estiveram no local a combater as chamas, o alerta para o incêndio foi dado por volta das 15.30.

Apesar da rápida intervenção, os bombeiros já nada conseguiram fazer para evitar a destruição total daquele espaço, uma vez que no seu interior estava armazenada alguma lenha, que acabou por contribuir para o avanço das chamas.