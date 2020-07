Andrés Castaño chega ao Riba d’Ave Hóquei Clube por empréstimo do F.C.Porto

O Riba d’Ave Hóquei Clube anunciou, na tarde deste sábado, a chegada do internacional Colombiano, Andrés Castaño. O atleta de 18 anos vem reforçar a equipa sénior de RAHC para a temporada 2020/21.

O jovem “cafetero” chega via empréstimo de 1 ano do Futebol Clube do Porto, clube que o recebeu há quatro anos atrás, e pelo qual completou a sua formação jovem, alternando também esse percurso entre as formações “A” e “B” portistas.

Na temporada anterior o jovem sul-americano alinhou em 18 jogos pela equipa principal dos azuis e brancos, tendo marcado 6 golos. Pela formação “B” jogou 16 jogos, somando um total de 14 tentos. Pelo FC Porto venceu as seguintes competições: Eurohockey Cup Sub-15 2016, Campeonato Nacional de Sub-15 2016/17, Campeonato Nacional Seniores Masculinos 2016/17 e 2018/19, Taça de Portugal 2016/17 e 2017/18, Supertaça António Livramento 2016, 2017, 2018 e 2019.