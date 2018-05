Andreia Mendes Vice-Campeã Nacional sub-20 e José Santos alcança pódio absoluto sub-16

A Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) organizou a 6ª edição do Campeonato Nacional de Jovens na vertente Rápidas (3 minutos para cada jogador completar a partida com 2 segundos de acréscimo por cada lance efetuado) com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e do Município de Felgueiras.

Este Torneio decorreu no dia 12 de maio no pavilhão gimnodesportivo da escola D. Manuel Faria e Sousa, com arbitragem a cargo de Carlos Ferreira e direção de prova da responsabilidade do Presidente da FPX, Dominic Cross.

Esta prova colocou os jovens xadrezistas numa dinâmica imensa, chegando a alguns jogarem 20 partidas diferentes de xadrez!

A delegação do Clube Escolar de Xadrez da Associação Académica da Didáxis foi chefiada por Mário Oliveira, Coordenador do CX A2D, e fez-se representar por 2 equipas na competição coletiva (SUB08/SUB12 e SUB14/SUB20) e por 7 atletas na competição individual.

Da parte da manhã teve lugar a competição coletiva em que cada uma das equipas disputou partidas a quatro tabuleiros. No final da competição coletiva Sub-14/Sub-20, a equipa do CX A2D alcançou um precioso 5º lugar, tal como na época transata, obtendo 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas (14 pontos). A equipa foi constituída por Andreia Mendes (Sub-20), José Santos (Sub-16), Phoenix Campos (Sub-20) e Carlos Daniel Sampaio (Sub-14). A EXP venceu de forma clara, depois de ganhar 8 jogos e cedendo apenas 1 derrota. No final da competição coletiva Sub-08/Sub-12, a equipa do CX A2D apresentou uma equipa com um futuro promissor, que deu excelentes indicações, ao posicionar-se em 8º lugar. A equipa foi constituída por José João Pinto (Sub-10), Duarte Abreu (Sub-10), Pedro Lima (Sub-12) e Tomás Carvalho (Sub-12). A EXP dominou este torneio depois de ceder 2 empates e vencer 9 jogos.

Da parte da tarde decorreu a competição individual, subdividida em 7 escalões: SUB-08, SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 e SUB-20. O grande destaque deste evento para o CX A2D foi a conquista do 3º lugar do pódio absoluto Sub-16 pelo atleta José Santos e no escalão Sub-20, Andreia Mendes voltou a estar em evidência ao sagrar-se Vice-Campeã Nacional (7º lugar absoluto).

Igualmente em grande destaque estiveram João Diogo Pereira que alcançou o 8º lugar absoluto no escalão Sub-08; José João Pinto e Matis Ibanez posicionaram-se em 14º lugar e 19º lugar no escalão Sub-10; Carlos Daniel Sampaio classificou-se em 10º lugar no escalão Sub-14 e Phoenix Campos ocupou o 8º lugar no escalão Sub-20.

Os resultados obtidos pelos atletas do CX A2D deram continuidade à aposta sistemática nos jovens que veem obtendo bons resultados a médio e longo prazo como o Nacional de Jovens de Rápidas o comprovou.