Anderson bisou na vitória sobre o Real

O Futebol Clube de Famalicão venceu o Real Sport Clube por 2-0 em jogo da 28ª Jornada da Ledman LigaPro realizado este sábado no municipal de Famalicão. Dois golos de Anderson, entrado na 2ª parte, valeram o triunfo famalicense.

Na primeira parte o FC Famalicão sentiu algumas dificuldades em assentar o seu jogo, e com a expulsão de Carlitos ao 15’ minutos, o Real pouco se expôs, defendendo sempre com muita gente e causando muitas dificuldades em penetrar na sua zona defensiva. Mesmo assim antes do intervalo o Famalicão poderia inaugurar o marcador mas o guarda-redes Tom, em duas ocasiões, defendeu os remates de Poulson e de Joel.

Na 2ª parte o Famalicão mexeu com a entrada de Vasco Costa e de Diogo Cunha e acentuou a pressão junto do último terço do terreno. Vasco Costa teve a primeira oportunidade com Tom a opor-se ao remate e Fabinho rematou por cima da baliza.

Com o correr dos minutos o Real como que abdicou de atacar e o Famalicão foi insistindo, mas só conseguiu chegar ao golo à entrada do quarto de hora final. Anderson, entrado já no segundo período, aproveitou um mau passe de Tom para inaugurar o marcador aos 73’ minutos. O avançado bisou, ao encostar um mau alívio defensivo, num lance em que Willian havia atirado à barra, a defensiva do Real não foi lesta a afastar e Anderson, felino, fez o 2-0.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão.

Árbitro: André Narciso de Setúbal.

FC Famalicão: Gabriel, Joel, José Pedro, João Faria, Jorge Miguel (Anderson, 68’), Fred (Vasco, 46’), Fabinho, William, Feliz, Mendes e Jaime Poulson (Diogo Cunha, 46’).

Treinador: Vasco Seabra.

Real SC: Luís Ribeiro, Paulinho, Eduardo, Paulo Monteiro, Diogo Coelho, Rubén Marques (Brash, 46’), Carlitos, Tiago Morgado (Jefferson Nem, 82’), Cazonatti, Marcelo Lopes (Sabry, 72’) e Vinicius.

Treinador: Alexandre Santos.

Ao intervalo: 0 – 0

Resultado final: 2 – 0

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jaime Poulson (19’), Fabinho (32’), Fred (42’), Marcelo Lopes (52’) e Gabriel (75’). Cartão vermelho direto para Carlitos (14’).

Imagem: F.C.Famalicão