ANA RITA REGO  CONQUISTA OURO NO CAMPEONATO DO MUNDO

Ana Rita Rego, da Jing-She Escola de Wushu Kungfu de Famalicão, conquistou o ouro no 7º Campeonato do Mundo de Health Qigong. A competição decorreu, recentemente, em Wassenaar, na cidade de Haia, na Holanda, com Ana Rita a representar a seleção nacional de Qigong, da Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas UPD.

A atleta conquistou o primeiro lugar na prova individual Wu Qin Xi (Forma dos Cinco Animais), com a classificação de 8.96. Em competição nesta prova estiveram 47 atletas de 17 países de todo o mundo.