Ana Ramalho preside ao Leo Clube de Famalicão

A cerimónia de transmissão de poderes do Leo Clube de Vila Nova de Famalicão decorreu no dia 7 de outubro. Para 2021/2022, Ana Ramalho preside, contando com a vice-presidente Inês Ramalho e Raquel Cunha a secretária. Sara Madureira é a tesoureira.

A cerimónia teve lugar na sede social do Lions Clube e contou com a presença da direção do clube; de Joana Mota em representação da Direção Nacional do Leo Portugal, e dos companheiros da Trofa, Pombal e Figueira da Foz.

Ana Ramalho compromete-se a apoiar e a fazer a diferença junto dos famalicenses. «Não colocamos limites nos nossos sonhos para este ano lionístico, colocamos força, empenho e fé».

O Lions Clube deseja à nova direção do Leo Clube «os maiores sucessos na sua missão de serviço».