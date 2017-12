AML APROVA “SONHOS COM VIDA”

Foi aprovado, por unanimidade, no passado dia 28 de novembro, o programa de ação da Associação de Moradores das Lameiras para 2018. “Sonhos com vida” fará a ligação com os últimos planos de ação: “interlaçar raízes”, e “sempre a cuidar de ti”.

O Programa de Ação será trabalhado em diferentes etapas, conforme os anos letivos ou civis, até 2020, envolvendo todas as valência da AML: Infanto-Juvenil (creches, pré-escolar e CATL/CEAJ), idosos (Centro de Dia, ERPI (lar) e Apoio Domiciliário), social (Gabinetes de atendimento e acompanhamento social, casa abrigo, centro de emergência, habitação social, eurobairro e voluntariado (cultura, comunicação, desporto).

O orçamento para o próximo ano prevê gastos de 1.764.618,69 euros e um rendimento de 1.768.212,07 euros, com um saldo previsional de 3.593,38 euros. A direção propôs que se orçamentasse para investimentos 170 mil euros, para a compra de uma nova viatura, uma máquina de secar roupa, painéis de energia solar e para a avançar com a primeira fase da construção de casas TO para pessoas idosas.