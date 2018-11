AML aprova orçamento superior a um milhão e oitocentos mil euros

A Associação de Moradores das Lameiras aprovou, por unanimidade, no passado dia 26 de novembro, o programa de ação e orçamento para 2019, que prevê um total de gastos no valor de 1.843.925,55, sendo que a previsão de rendimentos cifra-se em 1.847.340,20, com um saldo positivo previsional de 3.414,65. A direção orçamentou para investimento 182 mil euros. Este valor é para reforçar a produção de energia elétrica, através de painéis solares; construir 15 apartamentos T0 destinados a casais que vivam sós ou a pessoas individuais; comprar um novo secador industrial de roupa a gás natural; adquirir uma nova viatura de 9 lugares para transporte de crianças e idosos e, por último, renovar o sistema informático.

Durante os trabalhos, Jorge Faria esclareceu que o programa tem como inspiração o projeto socioeducativo “Sonhos Com Vida” que, no próximo ano, será reforçado com o subtítulo de “Juntos para Sonhar”. O presidente da direção da AML apresentou, em síntese e por setores, todas as atividades e respostas sociais da instituição. Para Jorge Faria, os «sonhos e desafios são permanentes e a necessitar de respostas. Assim, as atividades que pretendemos desenvolver no próximo ano são o reflexo de muitos sonhadores e sonhadoras de todas as idades». O dirigente acrescentou que em 2019 a política da qualidade será reforçada com novas iniciativas, «procurando congregar a participação de todos na sua materialização». Promover a melhoria contínua para fazer sempre mais e melhor em todas a áreas «são uma constante no seio da instituição, sempre disposta a cuidar permanentemente dos que mais necessitam».