Amigos do Pedal e Federação criam um novo triatlo

A prova de destaque da Associação Amigos do Pedal, para 2020, é a realização da última prova do Open de Triatlo, a 20 de setembro. Outra novidade é que será um triatlo invertido, ou seja, começa com a prova de atletismo, segue-se o ciclismo e termina com a natação, que decorrerá nas piscinas municipais.

«Vamos virar o triatlo ao contrário», afirmou, esta segunda-feira, o responsável da Federação de Triatlo de Portugal, Vasco Rodrigues, que se mostra satisfeito e expectante com a novidade apresentada.

O presidente da Associação Amigos do Pedal, Paulo Machado Ruivo, garante também, em 2020, a continuidade do duatlo, que apura o campeão nacional da modalidade, a 29 de março, e também a realização das 24 Horas BTT, nos dias 27 e 28 de junho. «Vamos ter um ano em cheio», antecipa Paulo Ruivo.

O calendário de provas dos Amigos do Pedal foi apresentado na segunda-feira, com a presença do vereador do Desporto da autarquia famalicense. Mário Passos felicitou a Associação Amigos do Pedal pelo arrojo demonstrado e por colocar, mais uma vez, Famalicão no mapa das grandes organizações desportivas nacionais.