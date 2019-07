AMCO patrocina FC Famalicão

A empresa AMCO Crédito é a nova parceira do Futebol Clube de Famalicão. A marca famalicense vai estar colocada nas costas das camisolas dos jogadores e também em painéis publicitários no estádio municipal.

A apresentação deste parceiro ocorreu esta terça-feira, dia 23 de julho, pelo diretor executivo da SAD, Miguel Ribeiro, e pelo responsável da AMCO, Altino Osório.

Para o diretor executivo da SAD, esta é a prova de que o tecido empresarial de Famalicão acredita na equipa e no clube. «Temos fortes empresas connosco, capazes de suportar e patrocinar o FC Famalicão porque percebem a dimensão que o Futebol Clube de Famalicão tem e a dimensão que o clube consegue dar à nossa cidade. É isto que nós queremos: caminhar juntos», analisou o diretor executivo da SAD do FC Famalicão.

O responsável pela AMCO Créditos está confiante no sucesso da equipa. Na assinatura do acordo com o FC Famalicão, Altino Osório afirmou que a equipa famalicense será a sensação da Liga NOS, capaz de lutar pelos lugares das competições europeias. «Estou muito feliz por estar associado a este grande clube, que pensa em grande, tem uma equipa que será a sensação deste campeonato e que tem os melhores adeptos», afirmou. Além da equipa sénior, a AMCO Créditos patrocina também a formação e a equipa de futebol feminino. «É com orgulho que nos queremos associar a este clube», revelou Altino Osório.

Obras no Estádio

Este está a ser um arranque de época enérgico para o FC Famalicão. São novos jogadores, novos patrocinadores e obras para cumprir com os regulamentos da Liga NOS. As obras dizem respeito a intervenções nos balneários, que foram transferidos para trás da baliza do topo sul. Aí estarão os balneários da equipa visitada, da visitante e do árbitro. Foi criada uma sala de antidoping, outra para o vídeo-árbitro, uma sala de imprensa e um estúdio de televisão. Foram também melhorados os camarotes. Na bancada Porminho (nascente) haverá uma porta de acesso apenas para os adeptos do clube visitante, para haver uma separação total entre os adeptos dos dois clubes devido a razões de segurança.