Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso despistou-se, na manhã desta quinta-feira, na A3, na zona de Famalicão.

Do acidente resultaram três feridos, o condutor da ambulância e mais dois passageiros. As vítimas foram transportadas para a unidade de Vila nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

O despiste ocorreu no sentido Porto – Braga, antes do nó de Vila Nova de Famalicão.