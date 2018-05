Álvaro Domingues apresenta novo livro em Famalicão

A Casa do Território, no Parque da Devesa, acolhe esta quinta feira, 17 de maio, pelas 18h30, a apresentação do novo livro do geógrafo, ensaísta e fotógrafo Álvaro Domingues, intitulado “Volta a Portugal”.

A sessão contará com uma conversa com o autor sobre o território português, as suas gentes e paisagens, com as intervenções do Diretor Artístico do Theatro Circo, Paulo Brandão, e do radialista e vocalista do “The CityZens”, Jorge Humberto.

Refira-se que Álvaro Domingues é geógrafo, doutorado em Geografia Humana e Professor Associado da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP). Entre outras obras, é autor de Território Casa Comum (com Nuno Travasso, FAUP), A Rua da Estrada (Dafne), Vida no Campo (Dafne), Políticas Urbanas I e II (com Nuno Portas e João Cabral, Fundação Calouste Gulbenkian) e Cidade e Democracia (Argumentum).

A iniciativa é de entrada livre.