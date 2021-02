Alunos sem férias de Carnaval e as da Páscoa serão mais curtas

O Ministério da Educação enviou esta terça-feira um comunicado às escolas e agrupamentos, com orientações para o arranque do ensino à distância, no dia 8 de fevereiro.

O documento, citado pela Executive Digest, confirma a suspensão das férias de Carnaval e a redução das da Páscoa, em virtude da atual suspensão de toda atividade letiva.

As alterações consistem na supressão da pausa letiva de Carnaval, prevista de 15 a 17 de fevereiro; alteração na pausa letiva da Páscoa, que passa a ter início a 29 de março e a terminar a 1 de abril e na alteração das datas de conclusão do terceiro período para os diferentes anos de escolaridade.

A alteração do calendário escolar, como o calendário final de provas e exames, serão divulgados até 12 de fevereiro.