Alunos famalicenses explicam porque escolhem o IPCA

Este ano, 617 estudantes escolheram o IPCA em 1ª opção na 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA). Este número corresponde a 87% das opções.

Concorreram ao IPCA 3500 estudantes para 709 vagas. Para a 2ª fase do CNA serão disponibilizadas 83 vagas. Podem concorrer à 2ª fase do CNA os candidatos à 1.ª fase não colocados, os que foram colocados, mas pretendam concorrer de novo (sendo anulada a respetiva matrícula e inscrição da 1ª fase), os que foram colocados e não procederam à matrícula e inscrição e todos os que não concorreram à 1ª fase e reúnam as condições necessárias de candidatura. A 2ª fase decorre até dia 8 de outubro.

Rita Costa, de 17 anos, residente em Joane (Famalicão), candidatou-se com uma média de 184,1; foi não só a candidata com a nota mais alta dos colocados no curso de Solicitadoria, como também entre todos os novos estudantes da Escola Superior de Gestão do IPCA. «Tenho familiares a frequentar mestrados no IPCA, em Pós-Laboral, e eles deram-me muito boas referências».

Também de Famalicão, mas da freguesia de Vale São Cosme, Andreia Couto entrou na licenciatura em Gestão de Atividades Turísticas com uma nota de 182. A maior de todas entre os colocados na Escola Superior Hotelaria e Turismo do IPCA.

Com 18 anos, esta ex-aluna da Escola Secundária Camilo Castelo Branco seguiu o conselho de amigos e decidiu candidatar-se ao IPCA. “Eles recomendaram-me o curso, não só pela qualidade do ensino, mas também por causa da possibilidade de fazer estágio. Além disso, todos me disseram que os professores são sempre muito atenciosos”, explica.