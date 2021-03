Alunos famalicenses entre os melhores no cálculo mental

Os Campeonatos Hypatiamat de Cálculo Mental envolveram 882 alunos de todos os agrupamentos de escola do concelho de Famalicão e 86 professores. No total realizaram 22.707 jogos.

Estes campeonatos realizaram-se nos dias 4 e 5 de março e envolveram, a nível nacional, 29 concelhos, 68 Agrupamentos de Escolas, 473 professores, 4989 alunos e foram realizados 131.076 jogos.

O objetivo é colocar à prova os conhecimentos dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de Famalicão, no domínio da aritmética mental.

No jogo SUB ADD (subtração e adição), o Município de Vila Nova de Famalicão ficou representado pelo aluno Bruno Adonai Oliveira, em 2º lugar, da Escola Básica Luís de Camões, do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco; e em 6º lugar ficou o aluno José Tomás Gomes, da Escola Básica de Bairro, do Agrupamento de Escolas de Pedome.

No jogo SAMD, destinado para os alunos do 3º e do 4º ano, o aluno Hélder Filipe Leitão (4º ano) da Escola Básica de Sapugal, do Agrupamento de Escolas de Ribeirão, arrecadou o 2º lugar; Pedro Carvalho Rafael (3º ano), do Centro Escolar de Joane, do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, ficou em 4.º lugar; o 9º lugar pertenceu aos alunos Afonso Araújo Ribeiro (3º ano), da Escola Básica de Telhado, do Agrupamento de Escolas D. Maria II, e a Afonso Miguel Rodrigues (4º ano), da Escola Básica de Ribeirão do Agrupamento de Escolas de Ribeirão.