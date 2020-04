A informação está a ser avançada pelo Jornal de Notícias.

De acordo com a publicação os estudantes do 11.º e 12.º anos devem regressar às escolas para as aulas presenciais a meio do mês de maio (dia 18).

No caso das creches, os mais pequenos vão voltar a usufruir desses espaços a partir do dia 1 de junho.