Alunos de Famalicão pintam onde o “O Mar começa…”

O Município de Vila Nova de Famalicão aliou-se à iniciativa organizada pela ABAE (Associação Bandeira Azul da Europa), no âmbito do programa Eco Escolas. No seguimento da iniciativa “O Mar começa Aqui”, doze instituições de ensino do município assinalaram o Dia Mundial dos Oceanos, no dia 8 de junho. A data foi assinalada com o desenvolvimento de pinturas relativas ao mar pelas diferentes escolas.

CIOR, Didáxis, Escola Básica de Oliveira S. Mateus, Escola Básica de Ribeirão, Escola Básica de Ruivães, Escola Básica 2,3 Júlio Brandão, Escola Básica Conde S. Cosme, Escola Básica 1 Carreira, EB1/JI Avenida- Riba de Ave, Escola Básica 1 de Gondifelos, Escola Secundária Camilo Castelo Branco e Jardim de Infância de Seide S. Miguel foram as instituições educativas que comemoram a data, promovida pela iniciativa “O Mar começa Aqui”.

A iniciativa pretende perceber a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular. “O Mar começa Aqui” visa ainda educar para uma cidadania ativa, incentivando os estudantes a transmitir a mensagem de que Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar”. Adicionalmente, o projeto tenciona estimular a criatividade dos alunos e instaurar estratégias de cooperação escolas-autarquias para a promoção da sustentabilidade.