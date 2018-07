Alunos da universidade e ensino profissional constroem máquinas idealizadas pelas crianças

Às crianças do 1.º ciclo coube a tarefa de imaginar uma máquina com determinada utilidade, aos mais velhos que frequentam a Universidade e as escolas profissionais coube a árdua empreitada de concretizar a tal máquina. O projeto “MyMachine” decorreu durante o ano letivo 2017/2018, no concelho de Vila Nova de Famalicão, sendo promovido pela autarquia e envolvendo mais de 120 crianças do 1.º ciclo de seis agrupamentos de escolas do concelho e um grupo de alunos da Universidade Lusíada e das Escolas de Ensino Profissional.

Ao todo foram idealizadas e concretizadas seis máquinas. Uma máquina para arrumar os brinquedos; outra para distinguir os “toques”; para arrumar o material escolar; para medir e informar sobre o ruído; para afiar automaticamente os lápis; e, por fim, uma máquina “Colete” para salvar vidas.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, “este projeto tem a virtuosidade de aproximar o contacto entre as escolas do 1º Ciclo, as escolas Profissionais e as Universidades, colocando todos a trabalhar no objetivo de dar corpo ao sonho das crianças.”

O MyMachine permite aos mais pequenos “sonhar alto” e obriga os alunos mais velhos ao esforço de simplificarem os processos criativos e de execução, para conseguirem tornar realidade as ideias das máquinas. Máquinas que são sonhadas para resolver problemas do mundo ou do dia a dia, recorrendo à criatividade das crianças e à sua forma simples de encarar a vida.

O projeto junta a esta simplicidade o conhecimento científico e a capacidade tecnológica de instituições de ensino superior e do ensino profissional.

Refira-se que “MyMachine” é um projeto que nasceu em Kortrijk (Bélgica), através da Universidade de Howest, com o objetivo de permitir às crianças do 1º ciclo ver concretizadas as suas ideias de solucionar problemas através da construção de “máquinas”. Em Portugal, a marca institucional é gerida pelo Parque Tecnológico de Óbidos com quem o Município de Vila Nova de Famalicão estabeleceu ligação de parceria para o estender às escolas da sua rede educativa.

O resultado final poderá ser apreciado, brevemente, com o lançamento da segunda edição do MyMachine em Vila Nova de Famalicão.