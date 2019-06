Alunos da Júlio Brandão sabem poupar… e ganham com isso

A turma 4 do 7.º ano da Escola Júlio Brandão venceu, na categoria de 3.º Ciclo do Ensino Básico, o concurso “No Poupar Está o Ganho”.

Esta é uma iniciativa promovida pela Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no âmbito do programa de educação financeira para alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e secundário, que vai já na 9.ª edição, tendo envolvido, neste último ano, cerca de 6.000 alunos de 300 turmas de 34 municípios da região Norte.

Com este projeto, a Fundação procura sensibilizar crianças e jovens para a importância de hábitos de poupança e de consumo responsável, ajudando-os a adquirir competências financeiras que lhes permitam a tomada de decisões corretas e informadas no futuro.

A entrega dos prémios decorreu esta terça-feira, na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto.