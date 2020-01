Alunos da Escola Camilo Castelo Branco vencem concurso nacional e vão ao Parlamento Europeu

A Escola Secundária Camilo Castelo Branco, Vila Nova de Famalicão, foi vencedora no concurso Euroscola – Portugal Europeu 2019/2020, organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu (GPE) e pela Representação da Comissão Europeia em Portugal (RCE) e integrado nas atividades do Espaço Europa.

A Escola Secundária Camilo Castelo Branco fez parte do grupo de 21 estabelecimentos escolares do ensino secundário e profissional, oriundos de todo o país – 450 alunos, com idades compreendidas entre os 16 e os 18 anos – que, de 07 de outubro de 2019 a 15 de janeiro de 2020, participaram nesta iniciativa, tendo alcançado o primeiro lugar com a classificação de 90,6%.

A coordenadora, Carla Machado, refere o empenho e a proatividade dos alunos que participaram no concurso e a importância crescente de aprofundamento e debate das questões europeias, a fim de serem cidadãos ativos e democraticamente participativos.

A Camilo participará, assim, na sessão plenária Euroscola a realizar no Parlamento Europeu, no próximo dia 11 de abril. No hemiciclo do Parlamento Europeu, os alunos ocuparão os lugares dos eurodeputados, debatendo e votando temáticas europeias, interagindo em inglês, francês ou alemão com alunos dos demais Estados Membros da UE.

O concurso ‘Euroscola – Portugal Europeu’ tem como objetivo contribuir para a formação de uma consciência europeia junto dos jovens que frequentam o ensino secundário regular e o ensino profissional, bem como dar a conhecer o papel que o Parlamento Europeu desempenha no processo de decisão europeu.