Alunos da D. Sancho criam dispositivo que auxilia pessoas com mobilidade reduzida a encontrarem estacionamento

No âmbito do empreendedorismo social, o Agrupamento de Escolas D. Sancho I está a desenvolver mais um projeto, o ParkingFind, que tem como objetivo auxiliar pessoas com mobilidade reduzida na procura de um lugar para estacionar o seu carro.

O projeto, desenvolvido pelos alunos Tiago Frutuoso e Pedro Fontes, do 3º ciclo, orientados pelo professor Luís Cerejeira, consiste na criação de uma infraestrutura e aplicação para smartphone que auxilia as pessoas com mobilidade reduzida quando estão à procura de um espaço disponível para estacionarem a sua viatura.

A implementação e montagem da plataforma terá a colaboração dos alunos dos cursos profissionais de Técnico de Eletrotecnia, de Manutenção Industrial e de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, contando igualmente, nesta primeira fase, com o apoio das empresas parceiras do agrupamento.

O ParkingFind, desenvolvido para a área do município de Vila Nova de Famalicão, será extremamente útil pois permitirá diminuir ou eliminar o tempo na procura de um lugar, condicionando, assim, o estacionamento aos condutores não autorizados..