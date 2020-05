Alunos da Cior ajudam na distribuição de máscaras e luvas à população

Vários alunos da Escola Profissional CIOR têm-se voluntariado para prestar apoio a várias Juntas de Freguesia na distribuição de máscaras e luvas de proteção pela população.

«Tem sido uma experiência muito enriquecedora, pois, para além de prestarmos apoio a uma Junta de Freguesia, temos a oportunidade de informar e sensibilizar as pessoas sobre os cuidados que devem ter durante esta pandemia», afirmou Mariana Castro, aluna do curso de Técnico Auxiliar de Farmácia, no final da primeira ação que decorreu, no início desta semana, em Mogege.

O autarca local, Carlos Lima, vê com agrado a intervenção cívica e solidária dos jovens estudantes.

Segundo a direção da Escola estão previstas outras ações solidárias articuladas com Juntas de Freguesia e farmácias no sentido de se assegurar a entrega de medicamentos a idosos.