Alunos da Camilo no Parlamento Europeu

Nove alunos da Escola Secundária Camilo Castelo Branco visitaram, de 29 de novembro a 4 de dezembro, o Parlamento Europeu e outras instituições.

Com este projeto, a Escola pretende capacitar os participantes para que desempenhem um papel mais ativo enquanto cidadãos europeus.

Esta foi a primeira mobilidade internacional do projeto Erasmus+Democracia Participativa+Cidadania Ativa”, que juntou também estudantes da Lituânia e de Espanha.

Os participantes puderam visitar o Museu Casa da História Europeia e, em equipas multinacionais, refletir acerca da construção do projeto europeu.

No Parlamentarium, fizeram o papel de deputados e puderam propor uma lei, negociar, argumentar e fazer votações em torno do uso racional da água e do chip de identificação pessoal.

O grupo visitou o Parlamento Europeu, onde se encontrou com os eurodeputados Sandra Pereira de Portugal, Bronis Ropè da Lituânia e Maria Izaskun de Espanha.

Além disso, efetuaram visitas culturais, um peddy-paper e apresentações multimédia.