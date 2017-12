ALUNOS DA CAMILO DISTINGUIDOS COM TRABALHO SOBRE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS E A SAÚDE

Rui Castro, Maria Costa, Joana Gomes e Paulo Figueiredo, alunos do 11.º ano do curso de Ciências e Tecnologias, do Agrupamento de Escolas de Camilo Castelo Branco, com a coordenação da professora Teresa Martins, foram distinguidos com uma menção honrosa na oitava edição do Medea. Trata-se de uma inciativa da REN e da Sociedade Portuguesa de Física (SPF), destinada a promover o conhecimento da Física junto dos jovens e da sociedade em geral.

Os alunos tiveram oportunidade de apresentar, no passado dia 30 de novembro, o seu projeto perante uma plateia de colegas e professores. Denominada de “Acima da Medea”, esta equipa fez um trabalho científico com o objetivo de identificar e medir os campos eletromagnéticos de baixa frequência que nos rodeiam.

A edição do Medea 9 já tem inscrições abertas. O prazo decorre até ao dia 26 de janeiro. Os alunos podem inscrever-se em http://medea.spf.pt/inscricao/

Instituído em 2008, o MEDEA é dirigido aos alunos do 10º ao 12º ano dos ensinos secundário e profissional. Permite a aplicação prática da formação ministrada nas escolas, aliando o conhecimento científico à vida quotidiana através de experiências realizadas pelos próprios, dentro e fora das salas de aula.

