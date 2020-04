Alunos até ao 9.º ano podem ter aulas pela televisão

Numa altura em que é cada vez mais difícil que o 3.º período arranque com aulas presenciais, o Governo encara como possibilidade o ensino pela televisão, à semelhança do que acontecia com a telescola. A ser concretizar, será para os alunos até ao 9.º de escolaridade.

Oferta vai ser criada em parceria com a RTP e usar canais disponíveis na TDT e outras plataformas da TV pública.

As aulas podem ser diárias, de segunda a sexta-feira, como na escola. O Jornal Público avança que o Governo tem vindo a trabalhar com o canal público com o objetivo de que a iniciativa arranque logo na primeira semana de aulas, com início previsto a 13 de Abril, depois do período de férias de duas semanas que coincidem com o feriado religioso da Páscoa.

Os conteúdos disponibilizados na televisão vão ser apresentados pelo Ministério da Educação como complementares ao acompanhamento que se pretende que os professores continuem a fazer à distância, como nas duas últimas semanas do 2º período. Ministério da Educação e RTP estão a estudar soluções para que não haja sobreposições de programação para as famílias que têm mais do que um filho.