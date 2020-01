Aluno da CIOR é embaixador do programa Erasmus+

Miguel Rodrigues, aluno da Escola Profissional CIOR, foi selecionado para ser, durante 2020, um dos embaixadores do programa Erasmus+/Educação e Formação. O aluno do curso de produção metalomecânica integra o grupo dos 15 EuroApprentices nacionais, com base na sua competência, experiência e boas práticas adquiridas neste estabelecimento de ensino.

Para Miguel Rodrigues esta é uma «oportunidade única» para continuar a sua experiência, enquanto que Amadeu Dinis, diretor da escola, assinala que a nomeação do aluno, «sendo motivo de contentamento e orgulho para a escola, não é, para nós, uma surpresa. É o reconhecimento do histórico, do trabalho e das dinâmicas desenvolvidos pelo Gabinete de Projetos ao longo de muitos anos no que se refere aos programas de mobilidade no espaço europeu, no âmbito do Erasmus+».