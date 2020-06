Aluno da CIOR desenvolve dispositivo que analisa a qualidade do ar

Um aluno da Escola Profissional CIOR desenvolveu um projeto de eletrónica, chamado “Sentinela”, capaz de medir o ar segundo vários parâmetros. O dispositivo é capaz de detetar diferentes tipos de gases como gás natural, gás butano, propano e monóxido de carbono.

O sistema, premiado no concurso “O meu projeto é empreendedor”, vai além da análise: é capaz de realizar o corte do abastecimento de gás e água e alertar o proprietário via email e/ou via aplicação para smartphone.

Além disso, o sistema é expansível, isto é, suporta a ligação de novos sensores ou atuadores que poderão ser colocados noutras divisões e atuar conforme o utilizador defina. Nestes, podem ser incluídos sensores de inundação, de presença, de abertura de portas e janelas, temperatura, entre muitos outros.

Segundo informa a CIOR, o sistema pode ser monitorizado remotamente visto que todos os dados recolhidos são enviados para uma plataforma na internet.