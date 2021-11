Aluna de Famalicão com Menção Honrosa no Concurso Nacional sobre a Paz promovido pelo Lions International

Beatriz Ferreira Gomes, de 13 anos, da Escola D. Maria II venceu uma Menção Honrosa no Concurso Cartaz sobre a Paz, promovido pelo Lions Clube International, com o tema “Estamos todos Conectados”.

O Lions Clube de Vila Nova de Famalicão promoveu junto das escolas do concelho este concurso e do muitos trabalhos dos estabelecimentos de ensino que aceitaram o desafio – Escola D. Maria II, Escola D. Sancho I e DIDAXIS de Riba D’Ave – foi selecionado, por um júri interno do Lions Clube de Famalicão, um cartaz vencedor e duas menções honrosas de cada uma dessas escolas. Estes trabalhos foram levados ao concurso nacional e o de Beatriz Ferreira Gomes recebeu uma Menção Honrosa do Distrito 115 – Centro Norte Lions Clubes.