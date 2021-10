Alívio das restrições no interior das igrejas

A Conferência Episcopal Portuguesa vai abrandar, a partir desta sexta-feira, de forma ponderada os distanciamentos e os limites impostos à lotação das igrejas. Segue, assim, as novas regras emitidas pela Direção Geral da Saúde.

Nas ações religiosas permanecem medidas de proteção como a higienização das mãos e máscara. No entanto, os sacerdotes e demais ministros poderão retirar a máscara desde que haja distanciamento para os fiéis.

No entanto, no momento da comunhão, os comungantes retiram a máscara e cabe aos ministros da comunhão colocá-la. A comunhão continua a ser ministrada apenas na mão dos fiéis.

Ainda segundo a Conferência Episcopal Portuguesa, as pias de água benta continuarão vazias e a saudação da paz continua suspensa.

Na confissão, confessor e penitente devem usar máscara; deve ser realizada a visita aos doentes e distribuída a comunhão; nas unções, deve ser evitado o contacto corporal direto.

As atividades pastorais como catequese, ações formativas, reuniões, peregrinações, procissões, festas, romarias, concentrações religiosas, acampamentos e outras atividades devem cumprir as mesmas regras previstas pela DGS para as atividades educativas, culturais e sociais semelhantes.

Estas orientações foram emitidas pela Conferência Episcopal Portuguesa, num documento intitulado “Liberdade responsável no Culto e nas atividades pastorais”.