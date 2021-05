Alimentação: Mercadona com mais de 700 produtos sem glúten

A Mercadona tem mais de 700 produtos sem glúten, a pensar nos seus clientes intolerantes ou alérgicos a esta proteína.

Desta forma, esta cadeia de supermercados, brevemente também em Famalicão (junto ao Estádio Municipal), celebra o Dia Internacional do Celíaco, assinalado no domingo, dia 16 de maio.

Os produtos isentos de glúten estão identificados com um selo exclusivo da Mercadona (SEM GLÚTEN) na embalagem, com o objetivo de facilitar o ato de compra dos consumidores.

Para assinalar a data, esta cadeia de supermercado está com uma campanha, que teve início no dia 10 de maio e que culminará no dia 16, a que chama “Semana do Celíaco”. O objetivo passa, também, por promover o direito dos consumidores e desencadear ações de sensibilização da sociedade para esta doença.

De acordo com a Associação Portuguesa de Celíacos, estima-se que a doença afete 1 a 3% dos portugueses; no entanto, entre 10 e 15 mil casos foram diagnosticados, sendo uma doença genética largamente subdiagnosticada, já que se estima que o número real de celíacos possa oscilar entre os 70.000 e os 100.000 em Portugal.

O glúten pode ser encontrado em cereais como o trigo, centeio, cevada, malte; quem não o consegue processar pode apresentar diarreia, anemia, osteoporose, perda de peso, etc.

A Mercadona colabora em Portugal com a Associação Portuguesa de Celíacos (APC). «A empresa trabalha para oferecer produtos com a máxima segurança alimentar, a melhor qualidade a preços imbatíveis, seja com ou sem glúten», referem os responsáveis.

Além do selo Sem Glúten, a empresa oferece um serviço gratuito de apoio ao cliente para canalizar dúvidas e sugestões, encaminhando-as diretamente para os especialistas e fabricantes dos produtos.

Além de tudo isto, em abril deste ano, a Mercadona assinou um protocolo de colaboração com a DECO (Associação Portuguesa Para a Defesa do Consumidor), focado na satisfação integral dos seus “Chefes” (clientes), e que ajudará a reforçar o trabalho desenvolvido em conjunto por ambas as organizações e a materialização de ações formativas e informativas em benefício do consumidor.

Poderá encontrar mais informação sobre a doença celíaca na página da APC: https://www.celiacos.org.pt/