Hoje é dia de Portugal ir a votos. Em Famalicão são mais de 119 mil aqueles que podem (e devem) exercer o seu direito de voto.

As urnas abriram às 08h00 e assim se devem manter até às 19h30. Nesta eleição há um horário recomendado para os infetados / isolados por Covid-19, segundo o governo os cidadãos nesta condição devem procurar exercer o seu direito de voto entre as 18h00 e as 19h00.

Nas mesas de voto estão garantidas todas as normas de segurança e higiene para que este ato eleitoral decorra sem registo de problemas. Os votantes, para além do cartão de cidadão, devem levar uma caneta e utilizar uma máscara cirúrgica ou FP2.