Alexandre Penetra de 18 anos é reforço do F.C.Famalicão

O defesa central de 18 anos Alexandre Penetra assinou contrato com o Futebol Clube de Famalicão por três temporadas.

Depois de ter iniciado o percurso futebolístico na Escola de Futebol Os Pestinhas e na Casa do Benfica de Viseu, Alexandre Penetra transferiu-se para o Sport Lisboa e Benfica no escalão de Juniores C. O seu trajeto na equipa lisboeta ficou marcado pela conquista de alguns títulos nacionais e pela chamada às seleções nacionais de sub-16 e sub-18.

É muito prestigiante iniciar o meu trajeto enquanto sénior no Futebol Clube de Famalicão. É reconhecidamente uma equipa que disponibiliza todas as condições para os jovens jogadores se valorizarem no futebol português

Alexandre Penetra