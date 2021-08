Alex Nascimento é o mais recente reforço do Futebol Clube de Famalicão.

O defesa central, de 22 anos, firmou um acordo com o clube famalicense válido até ao final da presente temporada.

O trajeto futebolístico do brasileiro contempla passagens pela formação do São Paulo e do Fluminense, tendo neste último cumprido a estreia no Brasileirão. Em 2019 mudou-se para o Santos, onde teve a oportunidade de jogar ao mais alto nível no futebol brasileiro e na Taça dos Libertadores.