Alex Centelles vem do Valencia e é reforço do F.C.Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão assegurou o empréstimo de Álex Centelles por uma temporada.

Formado no Valencia FC, o defesa esquerdo é internacional sub-19 espanhol e cumpriu 30 jogos pela equipa B do clube na última temporada, durante a qual foi ainda suplente não utilizado em dois jogos da Liga Europa, ambos frente ao Celtic FC.

Em declarações ao nosso site, Álex Centelles revelou-se muito “entusiasmado com a possibilidade de crescer num campeonato tão competitivo” e apontou os compatriotas Álex Grimaldo e Óliver Torres como “exemplos a seguir”.

O espanhol está ainda “motivado para viver a primeira experiência fora de Espanha”, ainda para mais num “clube histórico do futebol português” do qual já ouviu “falar muito bem, sobretudo do apoio dos adeptos”.

Álex Centelles já esteve presente no arranque dos trabalhos do Futebol Clube Famalicão.