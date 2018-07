Alerta vermelho na região: Sábado será o dia mais quente do ano

Por causa da onda de calor prevista para os próximos dias, há um aviso vermelho para 9 distritos. O alerta vai estar em vigor a partir de quinta-feira no distrito de Braga e outros oito do território continental.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que a temperatura vai subir de forma mais acentuada de quarta para quinta-feira e os valores elevados da temperatura máxima vão persistir nos dias seguintes.

A previsão mais recente aponta para 35 graus de máxima para Famalicão esta quarta-feira, quinta e sexta 40, sábado deverá ser o dia mais quente do ano com 42 graus previstos.