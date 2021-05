Goreti Correia, de 55 anos, está desaparecida desde a noite deste sábado, em Vila das Aves, Santo Tirso.

De acordo com o jornal O Minho, que chegou à fala com uma familiar, a mulher “terá saído de casa com a carteira e os documentos, envergando calças de ganga e um casaco de cor escura”.

A mesma fonte adianta que Goreti Correia está a passar por uma depressão.

Se avistar a mulher da imagem, ou tiver outras informações, reporte de imediato às autoridades locais.