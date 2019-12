Alerta IPMA: Caravelas Portuguesas que provocam “fortes queimaduras” avistadas nas praias do norte

Os técnicos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertam, há caravelas-portuguesas a ser avistadas nas praias do norte de Portugal.

“Muito influenciada por ventos e correntes de superfície, a caravela-portuguesa (physalia physalis) é uma espécie comum na costa portuguesa, incluindo Açores e Madeira. É caracterizada por um flutuador em forma de balão, frequentemente de cor azul ou rosada”, refere o IPMA em comunicado.