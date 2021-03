Alerta: Homem desaparecido desde segunda-feira, família procura por informações

Está desaparecido desde segunda-feira Olímpio Ribeiro, homem de 68 anos, residente na vila de Fão, em Esposende.

A família acredita que o idoso possa estar desorientado e apela, por isso, a que a população esteja atenta. Vila Nova de Famalicão é um dos concelhos para onde o homem se possa ter deslocado, pelo facto de o fazer com alguma frequência antes deste episódio.

Da última vez que foi visto, Olímpio vestia uma camisa de flanela e umas calças de fato de treino cinzentas.

Se avistar o homem da imagem ou tiver alguma informação, entre em contacto de imediato com as autoridades locais ou com o número 966 380 445.