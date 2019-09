O homem da imagem, Geraldino Santos Mendes de 75 anos, natural e residente na Trofa, encontra-se desaparecido desde a passada quarta-feira.

De acordo com familiares próximos, contactados pela Cidade Hoje, Geraldino Mendes desapareceu quando se fazia acompanhar da esposa, num passeio de comboio que fez com esta até Viana do Castelo. Sem razão aparente, enquanto a companheira visitava uma igreja, o homem afastou-se e desde então nunca mais foi visto.

O desaparecido, para além de sofrer de demência, não levou consigo nenhuma identificação nem telemóvel.

Ele só tinha dois bilhetes de comboio para a viagem de regresso. É provável que tenha entrado num comboio e, desorientado, saído numa estação antes do destino… há informações de ter sido avistado em Famalicão.

As autoridades já foram alertadas para o desaparecimento e investigam o caso. Se tiver alguma informação sobre o paredeiro do homem visível na imagem desta notícia, entre em contacto de imediato com o 917 524 036 ou contacte diretamente a GNR / PSP.