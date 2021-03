Alerta: Falsos técnicos da segurança social abordam população de Bente em possível tentativa de burla

Durante a manhã desta quarta-feira, dois homens, com idades entre os 40 e os 50 anos, estiveram a abordar moradores na freguesia de Delães, dizendo-se técnicos da segurança social.

Os indivíduos tocaram às campainhas e tentaram um contacto presencial com as pessoas que os atendiam no intercomunicador. O argumento utilizado para esse contacto foi de uma ação de fiscalização da segurança social, que implicava a apresentação de documentos pessoais.

Num dos casos, a moradora recusou ceder os documentos e pediu aos alegados técnicos para aguardarem na entrada da habitação, enquanto esta fazia um contacto com uma familiar. Numa atitude que deixou muitas suspeitas sobre o objetivo daquela abordagem, e uma vez que a porta não lhes tinha sido aberta, o grupo optou por não aguardar e seguiu na rua para parte incerta.

O caso foi reportado à Guarda Nacional Republicana.